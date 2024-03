Swisscom acquista il 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi, poi la fusione con Fastweb

Swisscom, casa madre di Fastweb, ha stipulato accordi vincolanti con il gruppo Vodafone per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi cash con l'obiettivo di integrarla poi con la stessa Fastweb. Lo annunciano le due note di Swisscom e Vodafone. Il closing dell'operazione è previsto nel primo trimestre del 2025.

Il comunicato di Fastweb

La newco che nascerà, che darà vita al primo operatore in Italia per ftth (fibra fino alla casa), e il gruppo Vodafone, spiega la nota di Fastweb, stipuleranno alcuni accordi di servizio transitori e a lungo termine, tra cui un contratto di licenza che consente l'uso del marchio Vodafone in Italia per un massimo di cinque anni dopo il closing. «Questa operazione - ha commentato l'ad di Fastweb, Walter Renna - segna un punto di svolta per Fastweb e genererà un valore significativo per tutti gli stakeholder». Per Christoph Aeschlimann, ceo di Swisscom, «Fastweb e Vodafone Italia rappresentano una combinazione ideale per generare un elevato valore aggiunto per tutto gli stakeholder». Margherita Della Valle, ceo di Vodafone gruppo, ha sottolineato che «le nostre transazioni in Italia e Spagna forniranno 12 miliardi di euro di proventi anticipati in contanti e noi intendiamo ritornare 4 miliardi agli azionisti tramite buybacks». La vendita di Vodafone Italia a Swisscom "crea un valore significativo per Vodafone e garantisce all'azienda il mantenimento della leadership posizione in Italia, costruita grazie all'impegno dedicato dei nostri colleghi.