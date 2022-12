Federconfidi, 50 anni di storia: via al seminario nazionale

In occasione del Cinquantesimo anniversario dalla costituzione di Federconfidi, la federazione che riunisce i sedici Confidi di area confindustriale, è stato organizzato su iniziativa della vicepresidente del Senato Anna Rossomando e con il Patrocinio del Senato della Repubblica, un seminario nazionale dal titolo “Federconfidi, mezzo secolo di storia di credito e garanzie”, in programma per la giornata di giovedì, 15 dicembre 2022, alle ore 9:30, a Roma, nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (piazza della Minerva, 38).

I lavori si apriranno con il saluto istituzionale di Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e, a seguire, con la relazione del presidente di Federconfidi Rosario Caputo. Dopo gli interventi di apertura, il seminario proseguirà con due interessanti tavoli di approfondimento, moderati dal vicedirettore di SkyTg24, Alessandro Marenzi. Il primo verterà sul tema “La garanzia: “leva” per il credito alle PMI”, nel corso del quale interverranno: Anna Maria Fontana, Presidente del Comitato di Gestione - Fondo di Garanzia; Andrea Nuzzi, Head of Corporate and Financial Institutions - Cassa Depositi e Prestiti; Matteo Faissola, responsabile Direzione Commerciale - Banco Bpm; Luca Felletti, responsabile Finanziamenti Agevolati Divisione Banca dei Territori - Intesa Sanpaolo; Paolo Massi, vicepresidente - Hedge Invest SGR.

Al termine, interverrà Emanuele Orsini, vicepresidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria. Il secondo tavolo sarà invece dedicato al tema “Garanzia pubblica e privata per un credito più democratico”, durante il quale sono previsti i seguenti interventi: Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati; Luca Squeri, capogruppo della Commissione Attività Produttive dei Deputati; Antonio Misiani, vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato; Carla Colelli, vicecapo di Gabinetto vicario del Ministro dell’Impresa e del Made in Italy; Gianmarco Dotta, presidente di Assoconfidi. Le conclusioni saranno affidate a Lucia Albano, sottosegretario Ministero dell’Economia e della Finanze.