Consegnato a FedEx il primo Atr Cargo prodotto da Leonardo a Pomigliano

È stato consegnato oggi FedEx Express, una delle più grandi società di servizi di spedizione al mondo, ha preso oggi in consegna il primo velivolo turboelica regionale cargo mai realizzato: l'ATR 72-600F la cui fusoliera è stata appositamente progettata e realizzata da Leonardo (azionista italiano di ATR) presso il proprio sito produttivo di Pomigliano d’Arco.

La consegna è la prima nell’ambito di un ordine per 30 aeromobili, più 20 opzioni, sottoscritto da FedEx nel novembre 2017.

Il velivolo giungerà all'aeroporto di Shannon e sarà operato da ASL Airlines Ireland, operatore ATR FedEx dal 2000 e parte della flotta FedEx Express Feeder.

Attualmente sono operativi circa 130 aerei ATR convertiti in cargo che rappresentano un terzo della flotta cargo regionale globale. Lo sviluppo di questo nuovissimo ATR 72-600F beneficia di tale esperienza per fornire a FedEx un velivolo cargo pienamente in linea con i requisiti della categoria. Con un mercato in evoluzione ed il settore e-commerce in grande crescita, l'ATR rappresenta la soluzione ideale per il collegamento anche delle aree più remote in tutto il mondo.

«Ogni produttore è orgoglioso quando sviluppa e consegna un nuovo velivolo, e considerato l'anno straordinariamente difficile che l'industria e il Company General Use mondo intero hanno affrontato - Stefano Bortoli, Amministratore Delegato di ATR - la consegna a FedEx Express di questo primissimo ATR 72-600F è un momento emozionante e gratificante per tutto il nostro team. I velivoli cargo svolgono un ruolo essenziale nell’interconnessione fra le economie di tutto il mondo, e le caratteristiche uniche del nostro velivolo, moderno e appositamente sviluppato, si tradurranno in ampi benefici operativi per le aziende che lo integreranno nelle proprie flotte. La collaborazione di FedEx con ATR è ben consolidata, da oltre 40 i nostri turboelica sono operativi nella loro flotta. Siamo orgogliosi di continuare questa collaborazione con un leader mondiale che ha scelto l'ATR 72-600F nell’ambito del piano di rinnovo della flotta. Ciò evidenzia l’impegno di FedEx per un’aviazione “sostenibile” grazie alla scelta del velivolo più efficiente attualmente sul mercato in termini di consumo di carburante”, ha concluso Bortoli.

Nell'ambito dell'impegno di FedEx Express per il riutilizzo delle risorse, i due aeromobili sostituiti dai nuovi ATR saranno donati all'aeroporto di Madrid, dove verranno utilizzati per l'addestramento dei vigili del fuoco. Rappresentano il 97° e il 98 ° velivolo che FedEx dona al termine della vita operativa.

