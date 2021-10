Ferrarelle premio Sustainability Award 2021, tra le prime dieci aziende italiane per lo sviluppo sostenibile

Ferrarelle quarto gruppo italiano a volume nel settore delle acque minerali, proprietaria Ferrarelle, Vitasnella, Fonte Essenziale, Boario, Natía, Santagata, Roccafina e distributrice esclusiva per la penisola del brand Evian, ha ricevuto da Credit Suisse, Kon Group e Forbes il premio Sustainability Award 2021, essendo tra le prime dieci aziende italiane che hanno fatto dello sviluppo sostenibile parte integrante del proprio DNA, predisponendo processi, sistemi e risorse in modo da ridurre il proprio impatto ambientale. Tutte le imprese si sono sottoposte a una valutazione indipendente da parte dei due partner tecnici: la prima fondata sul modello di rating Esg sviluppato da Alta scuola impresa e società dell'università Cattolica del Sacro Cuore e la seconda basata sulla metodologia di reprisk.

In particolare, a Ferrarelle, selezionata nella fascia di aziende con fatturato inferiore a 250 milioni di euro, è stato assegnato il premio esclusivo “Best Strategy and Vision” di Altis per l’impegno dimostrato nell’adozione di obiettivi strategici, politiche aziendali, sistemi di gestione certificati e pratiche manageriali particolarmente avanzate, finalizzate sia alla riduzione degli impatti ambientali che allo sviluppo delle persone e delle comunità. «Desideriamo ringraziare il Sustainability Award per questo importante riconoscimento, che premia l’impegno di Ferrarelle SpA per un modello di business sostenibile che crea valore aggiunto per le persone, l’ambiente e il territorio in cui operiamo. La sostenibilità rappresenta per noi un asset strategico trasversale alle nostre scelte, tanto da essere divenuti all’inizio di quest’anno una società benefit, ovvero un’azienda che affianca agli obiettivi di mercato l’impegno a contribuire al miglioramento della collettività». Ha dichiarato Marco Pesaresi, direttore generale di Ferrarelle spa, presente alla cerimonia di premiazione.

Nel 2021 Ferrarelle spa è stata eletta come brand più sostenibile del mercato delle acque minerali e il terzo in assoluto nel settore dei Fmcg “fast moving consumer goods”, beni di largo consumo, dalla ricerca 2020 #WhoCaresWhoDoes sulla sostenibilità e le preoccupazioni ambientali realizzata da GfK. Sempre quest’anno Reputation Review ha annoverato Ferrarelle tra le prime cinque aziende percepite meglio sul territorio.