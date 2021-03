Ferrarelle, Pesaresi è il nuovo direttore generale

Marco Pesaresi è il nuovo Direttore Generale di Ferrarelle S.p.A., proprietaria dei marchi Ferrarelle, Vitasnella, Fonte Essenziale, Boario, Natía, Santagata, Roccafina e distributore esclusivo per la penisola del brand Evian. Nello svolgimento delle sue attività, Pesaresi riporterà direttamente al Presidente, Carlo Pontecorvo, e si occuperà di sviluppare ulteriormente le strategie commerciali del Gruppo in Italia e sui mercati internazionali.

Romano, classe ’68 e laureato in economia, Marco Pesaresi arriva in Ferrarelle dopo un’esperienza trentennale maturata nelle aree del Sales, Marketing e Trade Marketing come manager per alcuni dei maggiori colossi internazionali nel settore dei FMCG, quali Coca-Cola HBC, Unilever e Sab Miller.

“Accogliamo con piacere Marco Pesaresi nel nostro team, siamo certi che la sua professionalità e la sua esperienza giocheranno un ruolo fondamentale nel processo di crescita del gruppo Ferrarelle – ha commentato Carlo Pontecorvo, Presidente Ferrarelle S.p.A. – Insieme potremo continuare a creare valore sul mercato e rispondere in maniera efficace alle nuove sfide che ci impone il contesto attuale”.

“Sono orgoglioso di poter contribuire al successo di una realtà 100% italiana, un simbolo di eccellenza in tutto il mondo che ha scelto di farsi portavoce di un importante messaggio di sostenibilità – ha dichiarato Marco Pesaresi, nuovo Direttore Generale – Il mio intento è quello di continuare a sviluppare il ruolo di Ferrarelle, come punto di riferimento per clienti e consumatori, valorizzandone i brand e cogliendo nuove opportunità di crescita”.

Nel percorso di selezione ed inserimento del nuovo manager, Ferrarelle è stata affiancata anche il Prof. Massimo Bergami, Founding Dean e CEO della Bologna Business School, nonché Professore Ordinario presso l’Università di Bologna dove insegna Comportamento Organizzativo.

Ferrarelle SpA è il quarto gruppo italiano a volume nel settore delle acque minerali ed è proprietaria dei marchi Ferrarelle, Vitasnella, Fonte Essenziale, Boario, Natía, Santagata, Roccafina e distributore esclusivo per la penisola del brand Evian. La società è in espansione anche all’estero e con Ferrarelle e Natía è in distribuzione in USA, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, Israele, Giappone, Hong Kong, Taiwan. Da agosto 2017 il gruppo è inoltre proprietario di Amedei, azienda italiana di produzione di cioccolato d’alta gamma.

