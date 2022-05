Fiat 500e “La Prima by Bocelli”. Il Maestro firma una versione che esalta la musica: «Da sempre ricerco la bellezza»

FORTE DEI MARMI - Non poteva esserci migliore endorsement di questo, firmato Andrea Bocelli: "Sono felice della collaborazione con Fiat per la 500e, una collaborazione inedita e coraggiosa. Da sempre la ricerca della bellezza è la mia principale ispirazione. E per questa icona di stile nel mondo abbiamo unito le forze, offrendo un’esperienza nuova, di bellezza e di armonia".

Serata di gala sulla spiaggia di Forte dei Marmi, battezzata “Setting a new Tempo” per ribadire come Fiat sia nella corsia di sorpasso dell'elettrificazione. Un'altra magia di Olivier Framçois, il capo globale del brand, che dopo aver "ingaggiato" per la 500 elettrica stelle hollyvodiane come Leonardo Di Caprio o rockstar come Bono Vox, ha calato l'asso coinvolgendo il re supremo della lirica. Così è stata presentata la nuova versione della 500e "La Prima by Bocelli", unica citycar elettrica al mondo dotata della tecnologia Virtual Venues di JBL. Ospiti della serata il Maestro con il figlio Matteo Bocelli: che si sono esibiti insieme sul palco per lanciare il nuovo singolo di Matteo “Tempo”, che è anche la colonna sonora dello spot per il lancio della nuova Fiat glamour. È stata anche l’occasione per lanciare un suggestivo docu-film sulla genesi del raffinato sistema audio, oltre allo spot dedicato alla vettura.

“La novità – ha spiegato François - è uno straordinario impianto audio premium affinato dall’orecchio del Maestro Bocelli – Non abbiamo semplicemente progettato un’auto. Abbiamo progettato un’esperienza, una bella esperienza italiana. Del resto, c'è un aspetto essenziale che risalta quando si guida un'auto elettrica: il silenzio. La bellezza rilassante di un abitacolo perfettamente silenzioso che diventa il posto migliore per trasformare questa quiete perfetta in un suono perfetto, progettato per le auto elettriche. Vi sentirete come su una poltrona d’onore nel miglior teatro d'opera. Abbiamo portato il mondo di Bocelli dentro la nostra icona".

E il Maestro ha ribadito il concetto: "In virtù della tecnologia innovativa messa a punto, ogni tragitto potrà tingersi dell’emozione desiderata, e la nostra voce interiore potrà avere il respiro di un teatro, di un’arena a cielo aperto, di uno studio di registrazione… Sono onorato che questo esclusivo modello mi sia intitolato, penso però che idealmente porti il nome di chi la sceglierà, decidendo di frequentare e praticare la bellezza, guidandola».

Oltre alle quattro modalità di ascolto, il JBL Premium Audio Mastered by Bocelli si avvale di funzioni proprie di un impianto audio premium, quali ad esempio il Controllo Intelligente del Volume che, tramite un algoritmo avanzato, mantiene equilibrato il livello di riproduzione musicale percepito e le basse frequenze a qualsiasi velocità del veicolo. Altra peculiarità del sistema sono gli Equalizzatori Variabili che assicurano un’esperienza audio più fluida indipendentemente dai rumori ambientali e dalla posizione aperta o chiusa della capote. La Prima by Bocelli costa 36mila euro.

L’evento toscano è stato anche l’occasione per celebrare i successi dell’icona Fiat. Insignita finora di 30 premi internazionali, la Nuova 500e è la citycar elettrica più venduta in 11 Paesi e la seconda vettura di qualuque segmento in tutta Europa, dietro solo alla Tesla. In Italia e Francia è il modello elettrico più venduto in assoluto mentre è al secondo posto in Germania, il più grande mercato di auto elettriche d'Europa. Inoltre, più della metà delle FIAT 500 sono acquistate fuori dall’Italia ed entro quest’anno si raggiungerà il record di 100.000 unità full electric vendute. Il futuro del gioiello più prezioso del marchio è destinato a diventare globale, proseguendo un cammino iniziato in Europa, passando poi in Brasile e Giappone. In un contesto di crescente attenzione alla “conversione al green”, Fiat accelera. Dal 2024 tutti i nuovi modelli saranno elettrici e dal 2027 Fiat dirà addio ai combustibili fossili in Europa.