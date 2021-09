Fisco, dal 730 precompilato al bollo auto e alla cartelle sospese: le scadenze dei pagamenti di settembre

Ultimi giorni per l'invio del 730 precompilato al fisco, ma anche per pagare il bollo auto per le vetture che hanno la validità del bollo fino ad agosto. A fine mese scadono i termini di diversi obblighi fiscali, dalle cartelle sospese per pandemia ad una delle rate Irpef per chi non ha pagato in unica soluzione. Martedì prossimo, 28 settembre, è poi l'ultimo giorno per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico a presentare - con sanzione per il ritardo - il modello Redditi Pf 2021 in formato cartaceo presso gli uffici postali.

Fisco, le scadenze dei pagamenti di settembre

- CARTELLE SOSPESE PER PANDEMIA Il 30 settembre è innanzitutto il termine ultimo per pagare le cartelle sospese durante la pandemia e che avevano scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della «zona rossa») al 31 agosto 2021.

- LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2021 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille da parte dei contribuenti che non si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, dai Caf e dai professionisti abilitati è prevista sempre entro la fine di questo mese. «Nei giorni successivi alla presentazione del modello 730, il software rilascia la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione».

- PAGAMENTO IMPOSTE A RATE L'appuntamento con il 30 settembre vale anche per le persone fisiche non titolari di partita Iva, (Modelli 730/2021, Redditi Pf 2021) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la quarta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%. Gli stessi contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto deve versare la quarta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Mentre quelli che si sono avvalsi del differimento previsto dall'articolo 9-ter del Dl n. 73/2021 devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con applicazione degli interessi nella misura dello 0,17%. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche (qualora il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente attraverso i canali dell'Agenzia delle entrate) ovvero, in assenza di compensazioni, anche in modalità cartacea presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione.

- PAGAMENTO BOLLO AUTO. I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto 2021, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere entro il mese al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). Il versamento va effettuato con una delle seguenti modalità: apposito bollettino di conto corrente postale, uffici dell'Aci, tabaccherie autorizzate, agenzie di pratiche auto. Il 30 settembre è anche l' ultimo giorno utile per il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.