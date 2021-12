Fisco, verso la diminuzione dei rimborsi sul 730 per chi non ha pagato anche una sola multa

Chi ha debiti con il fisco potrebbe non usufruire più dei rimborsi in formula piena sulla dichiarazione dei redditi, modello 730. Il governo Draghi studia infatti una possibile compensazione tra i crediti d'imposta maturati con la dichiarazione e i debiti registrati dall'Agenzia delle Entrate. Basterebbe non aver pagato una sola multa, oppure una cartella dell'Erario o una rata della Tari al comune dove si abita. Il costo di quest'ultima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati