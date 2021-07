Fisco, Stellato: «La riforma fiscale va nella giusta direzione»

''Bene la nuova disciplina relativa alle Rottamazioni Utili al fine dell'adempimento insieme con la previsione di un'ulteriore proroga dell'attività di riscossione. Tuttavia per superare l'evasione fiscale, è necessario avviare una rivoluzione culturale che parta dalla stessa macchina statale e che permetta di efficientarne i procedimenti e di guardare al contribuente senza alcuna presunzione di colpevolezza. La situazione di emergenza richiede un cambio di rotta che metta il contribuente nelle condizioni di riconoscere il beneficio collettivo che deriva dal pagamento dei tributi grazie all'erogazione efficiente di beni e servizi''. Così Ezio Stellato, fondatore e partner dello Studio Factory Tax boutique nel settore della consulenza fiscale e tributaria e commenta la riforma fiscale che persegue l'obiettivo di costruire un nuovo Patto Fiscale tra Stato e cittadini. ''Inoltre, accogliamo con favore l'ulteriore proroga dell'attività di riscossione, ma è ancora necessario lavorare su una riforma fiscale che coinvolga direttamente il comparto della riscossione, con l'alleggerimento del ''magazzino crediti'' dell'Agenzia delle Entrate -aggiunge Stellato- infine, per una riforma fiscale efficace sarà decisivo riproporre una nuova edizione della rottamazione da rivolgere ad una platea più ampia di contribuenti rispetto al passato''. ''Nell'attuale contesto emergenziale e alla luce delle risorse messe a disposizione con il Recovery Fund europeo -commenta Clelia Buccico, ordinario di diritto tributario, e anche componente della Commissione interministeriale per la Riforma del processo Tributari-, tra le riforme che accompagnano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sta, procedendo alla riforma di alcune componenti del sistema tributario italiano: in particolare, si intende procedere ad una revisione della tassazione per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e trasferire l'onere fiscale ad altre voci e, in generale, ''dalle persone alle cose'', anche in risposta ai numerosi solleciti provenienti dalle istituzioni europee. Il proliferare di micro interventi ha reso il sistema molto complesso e quasi incomprensibile, tale da portare alla disobbedienza fiscale e ridurre la capacità di controllo da parte della amministrazione. Solo una riforma organica potrebbe incontrare meno resistenze soprattutto nella fase post‐pandemica. Bisognerebbe rafforzare l'equità orizzontale e verticale ripensando la base imponibile e rivedendo il sistema di aliquote, scaglioni e detrazioni; rimodulare le spese fiscali nel rispetto dei principi di sostenibilità sociale e di tutela dell'ambiente, ridurre la pressione fiscale sulle categorie oggi maggiormente penalizzate, ridurre il cuneo fiscale e, cosa fondamentale, ridurre l'evasione fiscale anche attraverso un cambio di rotta verso la legalità e l'uguaglianza dei cittadini nel rapporto diritti/doveri con l'Amministrazione finanziaria''