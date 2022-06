«FlyDubai» arriva a Pisa: dal 24 giugno nuovi voli low-cost

Intervenendo alla conferenza, Ghait Al Ghait, Amministratore Delegato della compagnia, ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi di inaugurare la nostra terza destinazione italiana per questa stagione estiva. Il nostro modello di business e la sempre più numerosa flotta ci hanno consentito di offrire ai nostri clienti una gamma sempre più vasta di possibili collegamenti. Ci aspettiamo che Pisa diventi in fretta una destinazione molto popolare per il turismo emiratino, da sempre affascinato dalle bellezze della Toscana. La scelta di Pisa come destinazione risponde alla nostra scelta strategica di operare rotte non ancora attive, consentendo a questi territori un collegamento diretto con Dubai. Non vediamo l'ora di ospitare i nostri nuovi passeggeri a bordo dei nostri aeromobili».

Per il presidente di «Toscana Aeroporti», Marco Carrai, «Oggi inauguriamo il collegamento tra Pisa e Dubai e l'inizio della collaborazione con la compagnia aerea «Flydubai». Siamo davanti a un'occasione unica per lo sviluppo futuro della nostra Regione. Siamo orgogliosi, come Toscana Aeroporti, di contribuire ad accrescere le opportunità turistiche ed economiche del nostro territorio e di rendere, attraverso la ripartenza e il potenziamento dei suoi aeroporti, la Toscana più forte». Pisa si aggiunge, così, alle altre due destinazioni italiane della compagnia aerea: Catania e Napoli. Su Catania le operazioni iniziano il 24 giugno, con tre voli settimanali. Da Napoli, la compagnia opera con quattro voli settimanali.