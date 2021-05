Il lavoro che c'è e nessuno vuole: i dati di Fmts Lavoro su sei settori

Cercasi fresatori, tornitori, meccatronici, meccanici, idraulici, elettricisti, falegnami, cuochi, sommelier, responsabili di sala, pizzaioli, runner di sala e altri profili per la cucina. Le offerte di lavoro non mancano, a scarseggiare sono i candidati. L'annuncio parte dall'agenzia per il lavoro di Fmts che ha stilato la lista dei profili introvabili: sono sei i settori che languono industriale, manifatturiero, meccanico, meccatronico, elettromeccanico e della ristorazione. Di fatto non ci sono candidati sufficientemente preparati in grado di colmare il vuoto occupazionale che si è creato (nella maggior parte dei casi) in seguito al pensionamento di figure storiche (o dovute all'arrivo di nuove commesse). Dai database dell'apl di Fmts emerge che gli ambiti più colpiti sono quelli di gomma e plastica, cartario-cartotecnico e pellicola. Ad oggi risulta difficile trovare fresatori, tornitori, meccatronici, meccanici ed in senso più generico, operai di linea. Per non parlare, poi, dei mestieri: falegnami, idraulici ed elettricisti.

Sul fronte della ristorazione l'agenzia per il lavoro di Fmts cerca 15 cuochi e aiuto cuoco, quattro responsabili di sala e sommelier, due pizzaioli, 19 runner di sala e cinque altri profili di cucine per strutture che hanno sede a Salerno e sulla costa cilentana. Per presentare la propria candidatura basta inviare una mail a segreteria fmtslavoro.com.