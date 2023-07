Da Bruxelles a Roccabascerana, in Irpinia, passando per la Regione Campania, il Cnr di Avellino, il Dipartimento di Agraria dell'università del Molise e soprattutto per la determinazione di casari locali, capaci di affidarsi alla ricerca per andare sul mercato con prodotti innovativi ma soprattutto sostenibili per la salute, l'ambiente e i costi.

È iniziato nel 2012 il viaggio di Lattica, il formaggio e poi lo yogurt spalmabile ad alto titolo di fermenti lattici e per nulla acido, nato con il co-finanziamento del Feasr (il Fondo europeo agricolo di sviluppo regionale) all'interno del progetto Interform, finanziato nell'ambito del Psr Campania.

Un viaggio costato 260mila euro complessivamente, con numerosi passaggi tecnico-esplicativi e la crescente attenzione dei media (come in occasione di una puntata di "Gambero Rosso Channel", in cui Lattica è stata utilizzata per produrre una Cheese Cake, e de "La Prova del cuoco" su Rai uno, condotta allora da Federica Isoardi). Ma anche dal mondo dello sport sono arrivati interesse e consensi (il prodotto è stato scelto come probiotico dal Benevento Calcio). Un progetto nel nome della vacca pezzata rossa, il cui regno è nel piccolo centro al confine tra Sannio e Irpinia, un esemplare meticcio capace di produrre late di altissima qualità.

Mara e Francesco Savoia, fratelli ed eredi della secolare tradizione casearia locale firmata, appunto, Savoia, i protagonisti di un'idea che l'Ue ha sostenuto e incoraggiato e che il Cnr di Avellino, attraverso il professor Raffaele Coppola, ha fortemente spinto. «Nel 2012 il futuro delle aziende zootecniche con vocazione per bovine da latte in Irpinia sembrava compromesso ricorda Francesco Savoia -. Moltissime stavano per chiudere, ci voleva uno choc per iniziare a risalire la china. Il progetto è partito da qui e con due ambiti applicativi, che hanno garantito un'innovazione di prodotto e di processo. Per l'alimentazione delle bovine si è pensato al recupero del siero di lavorazione, riutilizzando in altre parole i residui della lavorazione del formaggio. Quest'ultimo avrebbe dovuto essere prodotto con latte fresco, facilmente reperibile sul territorio, per ridare una prospettiva alle stalle a conduzione familiare altrimenti senza futuro. Il lavoro di ricerca è stato finalizzato alla creazione di un formaggio spalmabile e soprattutto innovativo perché per la prima volta si utilizzavano fermenti lattici probiotici, che hanno un forte e positivo impatto sul piano olfattivo e sono funzionali al riequilibrio della flora intestinale del consumatore».

Lo Yogurt made in, distribuito soprattutto in Campania, è diventato una certezza nell'offerta agroalimentare del territorio. E strada facendo, ha innescato altre iniziative, come quelle del progetto Forfresh, la naturale evoluzione di Interform, perché accanto allo sviluppo di nuovi formaggi ad alti valori nutraceutici, unisce anche la sperimentazione di contenitori biodegradabili e compostabili di ultima generazione. Dal gusto al packaging, insomma, con una crescente varietà di offerte per la ristorazione (Lattica è oggi utilizzata come ingrediente in svariate preparazioni, dai dolci come appunto la cheese cake al pollo alla lattica, dal manzo marinato alla lattica ai quadroni ripieni di lattica, ai panini alla lattica). La sinergia Ue-Cnr-Psr Campania ha permesso all'azienda irpinia di rafforzare il personale: e chi pensa che aumentare l'organico di una piccola azienda zootecnica di due nuove unità, un casaro e un addetto alla stalla, sia poca roba, farebbe bene a verificare le difficoltà di reclutamento di questi "specialisti", sempre più introvabili anche nelle zone di antica tradizione agricola.