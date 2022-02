Fondo regionale per la crescita da oltre 190 milioni di euro: aperto uno sportello informativo all'ordine degli architetti di Napoli

Il fondo regionale per la crescita Campania - Frc, strumento finanziario composto da un contributo a fondo perduto e un finanziamento agevolato finalizzato al sostegno degli investimenti per la realizzazione di investimenti di rafforzamento e ristrutturazione aziendale e di innovazione produttiva, organizzativa e di efficienza energetica, dettate dai paradigmi post Covid-19, è stato al centro di un convegno-webinar organizzato dall'ordine degli architetti e Ppc di Napoli e provincia per offrire agli iscritti «conoscenza e strumenti di assistenza per poter accedere ai finanziamenti».

Il corso - presieduto dal vicepresidente dell'ordine, Domenico Ceparano, che ha organizzato il meeting - si è avvalso dell'intervento del commercialista Gennaro Di Vincenzo, consulente tecnico dell'ordine degli architetti di Napoli e provincia, presieduto da Leonardo Di Mauro.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione sono notevoli, pari a 196.5 milioni di euro a valere su fondi Por Campania Fesr.

«Lo strumento - dice il vicepresidente Ceparano - è rivolto a piccole e microimprese, che siano costituite ed iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio da almeno 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Burc.

Rivolto anche a liberi professionisti che sono equiparati alle pmi ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014- 2020, che siano titolari dipPartita iva da almeno 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso sul Burc».

«Questa - continua Ceparano - è una importante iniziativa di crescita e di lavoro per imprese e professionisti e noi architetti dobbiamo essere pronti a captare i finanziamenti che possono davvero spingere le imprese, ad esempio quelle turistiche come gli alberghi, a riqualificare le strutture ed offrire il meglio alla clientela».

«Sono ammissibili tre tipologie di interventi da realizzare per ottenere infondi in Campania - dice il consulente Gennaro Di Vincenzo - e relativi a: digitalizzazione e industria 4.0, investimenti materiali e immateriali a sostegno dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva per la transizione 4.0. Si punta su Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale, con investimenti finalizzati ad accrescere la performance ambientale e sociale dell’impresa garantendo la salute e la sicurezza degli operatori».

«Si punta ancora - continua Di Vincenzo - a nuovi modelli organizzativi, investimenti tesi alla riorganizzazione dei processi aziendali attraverso l’introduzione di nuove soluzioni gestionali, di impianti e attrezzature volti a aumentare la produttività e la performance economica».

Le spese ammissibili sono relative a impianti e macchinari, opere di impiantistica, servizi reali, conseguimento delle certificazioni, software, sistemi, piattaforme, applicazioni e programmi informatici, spese amministrative, spese per studi di fattibilità, oneri per il rilascio di attestazioni tecnico-contabili e garanzie a copertura della restituzione del finanziamento.

«Le agevolazioni - dice ancora il consulente Di Vincenzo - sono concesse, a titolo di de minimis, a copertura del 100% del programma di spesa ammissibile e ripartite come segue: 50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto e 50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero, ovviamente sono richieste precise condizioni».

«Per entrare nel dettaglio e fornire puntuale assistenza e consulenza agli iscritti - ribadisce il vicepresidente Domenico Ceparano - presso l'ordine abbiamo istituito un apposito sportello dove sarà possibile porre quesiti e chiedere chiarimenti sulle procedure per ottenere i finanziamenti regionali».

Il programma di spesa deve essere compreso tra un importo minimo di 30mila euro e un importo massimo di 150mila euro.

La domanda può essere presentata dalle ore 12 del 10 febbraio 2022 e fino alle ore 12 del 14 marzo 2022.

Dal 20 gennaio 2022 è disponibile sui siti della Regione Campania e di Sviluppo Campania la modulistica per la presentazione delle domande di agevolazione. Il bando completo è disponibile sul sito sviluppocampania.it.

«Gli architetti interessati a ricevere informazioni e consulenza - conclude il vicepresidente Ceparano - possono rivolgersi al nostro ordine secondo tempi e modi indicati sul nostro sito istituzionale».