Ford scende “in pista” per la festa della donna. Progetto The W Track dedicato agli eSports e guida su pista a Monza

MONZA - In occasione della Festa della Donna, Ford ‘scende in pistà per la parità di genere nel mondo degli eSports e del racing. Il progetto promosso dalla casa dell’Ovale Blu prende il titolo di ‘The W track’ e in occasione del suo lancio ha riunito all’Autodromo di Monza personalità del mondo dell’ auto, sportivo e istituzionale. Per sottolineare la propria posizione, in collaborazione con l’autodromo brianzolo e con Assetto Corsa, il simulatore di guida in pista, Ford ha anche ‘modificatò, virtualmente, il celebre rettilineo del circuito monzese, fino ad ottenere la parola ‘Woman’, scritto a suon di curve e tornanti, come le difficolta che le donne si trovano spesso ad affrontare ancora nel mondo del gaming e del racing. «Siamo molto orgogliosi di presentare ‘The W Track - ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia - che lancia un messaggio molto forte per l’incisività e la parità di genere in uno dei mondi più competitivi e divertenti di sempre come quello degli eSports».

Nelle sale a bordo pista, moderati dalla giornalista Maria Latella, in occasione della presentazione si sono alternati al microfono diverse personalità, tra le quali Alessandra Zinno, D.G dell’Autodromo di Monza, Giuseppina Fusco, Vicepresidente ACI, Enrico Gelfi dell’Osservatorio Italiano eSports, Valerio Piersanti di Kunos Simulazioni, così come anche Letizia Caccavale, Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Lombardia. Tema della discussione, quella disparità di genere che implica un gap sociale e situazioni di deficit che la donna si trova a dover fronteggiare nel mondo del lavoro e anche delle discipline sportive. L’iniziativa di Ford per sensibilizzare sul tema non si esaurisce però a The W Track.

L’idea della casa dell’Ovale Blu è infatti quella di proseguire con altri eventi, in programma per i prossimi mesi e raccolti dalle attività della Ford W University, tra guida sportiva in pista e ai simulatori virtuali, riservate alle donne. Un team più inclusivo, è anche quello che Ford vuole realizzare per la sua squadra Fordzilla, impegnata nelle corse virtuali. «Il fatto che ci sia solo una donna nel team Fordzilla - ha dichiarato ancora Faltoni - è una nostra mancanza. Sappiamo che le future pro-gamers sono la fuori ma non le abbiamo cercate abbastanza. È chiaro che dobbiamo impegnarci a fare le cose in modo diverso».