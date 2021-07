Formaggi italiani vendite record da 1 miliardo

Vendite record per i formaggi italiani che registrano un aumento di vendite pari quasi al 20%, la più alta variazione tra i Paesi del G, superando il miliardo di vendite nei primi quattro mesi dell'anno. .«L'Italia è vincente non solo agli europei di calcio, ma anche nel campionato mondiale degli esportatori - commenta il presidente di Assolatte Paolo Zanetti - ben vengano nuove collaborazioni pubblico/privato per dare un'ulteriore spinta all'export». A segnalare i dati della crescita è Assolatte, in occasione della presentazione del 35esimo rapporto Ice sul Commercio Estero, ambito nel quale è stato illustrato un progetto di collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio Ottimi i risultati del lattiero caseario anche negli ultimi due mesi, dove nel solo comparto dei formaggi aprile si è chiuso con +30% dei volumi, con la Francia che segna +27,3% e Spagna +44,8%.

«Il clima migliora di settimana in settimana - continua Zanetti - e non si tratta di un banale rimbalzo dopo le perdite dei mesi scorsi. Viaggiamo a tassi medi di crescita del 10% rispetto al periodo pre pande mia». Particolare attenzione merita la prestazione sul mercato statunitense, sottolinea Assolatte, dove in solo 2 mesi senza dazi l'export dopo aver segnato -76% di inizio anno è pronto a sfondare le 40 mila di tonnellate. Bene anche in Canada dove le imprese italiane potrebbero sfiorare a fine anno vendite per 8 mila tonnellate di formaggi esportati.