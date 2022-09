Napoli, nasce Fortress One, per la consulenza sui sistemi gestionali

Dall'accordo tra il gruppo Var One e Fortress Lab nasce Fortress One, un nuovo centro di competenza, con sede a ridosso tra Napoli e Pozzuoli. La startup Fortress Lab, a poco più di due anni dalla sua nascita, conclude un accordo fondamentale che è anche un riconoscimento per la qualità del lavoro di consulenza sui sistemi gestionali dei suoi professionisti.

Così, Fortress Lab si candida a diventare punto di riferimento per la consulenza ERP in Campania e player di primo livello per tutto il sud Italia.

«Entrare nell’ecosistema virtuoso di Var One» spiega il Ceo di Fortress Lab Alessandro Tateo «per noi è un onore e allo stesso tempo una grande responsabilità. Siamo orgogliosi di far parte di un network composto da vere e proprie eccellenze imprenditoriali del territorio italiano e siamo fieri di poter contribuire alla rappresentanza in questo network nel sud Italia. Siamo convinti che da questa tipologia di sinergie possa nascere una crescita comune capace di creare occasioni e ricadute positive per tutto il territorio».

La startup Fortress Lab crede dalla sua nascita nel valore del fare rete. «Non a caso parallelamente alle attività di consulenza sui software gestionali, alla Ricerca e Sviluppo e alle attività propriamente IT affianchiamo la condivisione della conoscenza, attraverso la nostra testata giornalistica F-Mag e attraverso il Fortress Hub».

«Siamo particolarmente lieti di dare il benvenuto a Fortress Lab nell’ecosistema Var One» dichiara Alberto Frambrosi, amministratore delegato di Var One «il loro contributo e la volontà innovativa saranno fondamentali per la diffusione delle soluzioni a valore e delle proposte di consulenza che caratterizzano la forza del nostro Gruppo».