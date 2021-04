Forze dell'ordine, pronti aumenti medi di 113 euro: nuovo contratto per polizia, carabinieri, esercito e pompieri

In arrivo un aumento di 113 euro lordi mensili per circa 500 mila operatori del comparto sicurezza. L'obiettivo del ministero della Funzione pubblica è di chiudere entro giugno l'accordo per il rinnovo contrattuale per corpi di polizia, forze armate e vigili del fuoco: oggi l'incontro tecnico tra i sindacati e il ministero che sancirà la ripresa del negoziato. Ma alla luce delle tabelle relative alle risorse economiche disponibili pervenute...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati