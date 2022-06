Fuorisalone 2022: l'azienda campana Carillo Home presenta i tessuti made in Italy

Le atmosfere delle case pompeiane rivivono nella boutique Carillo Home in c.so Buenos Aires 28 a Milano. In occasione del Fuorisalone 2022, dal 6 al 12 giugno, è stata infatti allestita la Domus Carillo, a journey to the italian textile tradition, su un progetto di Marcello Panza con Dario Cuci.

L’ambientazione è realizzata con la linea Evoè di Reevèr, di esclusiva manifattura italiana, che si compone di tessili arredo casa e tendaggi di alta gamma della nuova collezione Reevèr Fabric.Tutti i tessuti della linea Evoè ci parlano attraverso calde nuances e geometrie, decori floreali e motivi ornamentali che evocano giardini incantati, architetture imponenti dai colori terrosi, in un disegno che si esprime attraverso prodotti tessili di arredo casa di alta gamma, curati nei minimi dettagli da esperti artigiani, per uno stile ricercato ed eclettico.

Tessuti preziosi sui quali il tempo sembra essersi fermato, abbinati a basi unite tra cui spicca il rosso pompeiano e che, ricchi di elementi decorativi e figurativi, aprono le porte di una casa patrizia, che trasporta in atmosfere moderne e sofisticate. La Domus Carillo è completata dallo stile moderno e sofisticato dei tendaggi Reevèr Fabric, fatti di filati di alta qualità e nuance neutre e naturali, reinterpretate in chiave moderna ed attuale. Il tessuto si modella, dialogando con ogni singolo elemento; colore e texture conquistano gli spazi, infondendo all’ambiente un’atmosfera preziosa e raffinata. La cifra estetica di Reevèr Fabric lo rende un complemento d’arredo chiave nella progettazione di interior design, in grado di trasformare completamente il carattere di un ambiente, con soluzioni innovative, stile e creatività tutte made in Italy.