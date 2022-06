Fusilli (Renault): «Mobilità sostenibile la nostra sfida parte da Napoli»

«Serve un impegno anche pubblico per cambiare marcia. È evidente che Napoli è un simbolo di tutto il Paese: se vinciamo qui, vinciamo dappertutto». Parla Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia, oggi in città in occasione della visita alla Center Napoli. Cosa manca? «Le colonnine per la ricarica, innanzitutto. Entro il 2030 sul suolo europeo circoleranno soltanto auto elettriche, ma l’Italia ha 26 mila colonnine contro le 38 mila della Francia e le 50 mila della Germania. Il 65 per cento al Nord, mentre il 90 per cento ha una potenza ridotta rispetto a quanto richiesto: significa tempi di ricarica estremamente più lunghi. La buona notizia è che il potenziale è molto alto, ma occorre uno sforzo comune per sfruttarlo appieno». Capitolo mobilità: «Oggi il 90 per cento delle auto è utilizzato raramente mentre il 10 per cento circola regolarmente - evidenzia Fusilli -. Il car sharing può essere un’alternativa per ridurre drasticamente il traffico».



A Napoli, Fusilli ha lanciato il piano strategico “Renaulution”, che porta la casa automobilistica francese verso una gamma ancora più competitiva, equilibrata ed elettrificata che intende incarnare la modernità e l’innovazione a livello di servizi tecnologici, energia e mobilità. «L’esperienza acquisita dalla nostra rete di vendita - ha aggiunto Fusilli -, della quale Center Napoli rappresenta una delle principali realtà, è ormai una garanzia per la consulenza in fase di acquisto, la manutenzione e la riparazione dei veicoli elettrici, un mix unico di passato e futuro che consente di accompagnare questa transizione epocale con fiducia».

Secondo Salvatore Barbato, presidente e fondatore del Gruppo Center, «la visita di Fusilli, in occasione del lancio di Nuova Mégane E-Tech 100% Electric, è la testimonianza della straordinaria vicinanza e dell’attenzione rivolta alla nostra realtà da parte del management del colosso transalpino. Un’investitura per il Gruppo Center, come player principale sul territorio napoletano, della quale andiamo orgogliosi. Lo ritengo un attestato importante dopo oltre 45 anni di partenariato con Renault».



Ora la sfida è diffondere l’utilizzo di auto elettriche: «Il Governo italiano - ha rimarcato Barbato - ha una ragione in più accompagnare il cambiamento, implementando le agevolazioni dirette all’acquisto di veicoli elettrici da parte dei cittadini e le imprese. Il Pnrr è un’opportunità imperdibile per recuperare il terreno perduto, soprattutto sul piano infrastrutturale, ma occorre impiegare in maniera intelligente le risorse economiche e rendere possibile a tutti la partecipazione a questa rivoluzione».