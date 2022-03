Descalzi: «Più gas all'Italia». Pronto il piano dell'Eni

Fino a undici miliardi di metri cubi in più dall'Algeria e dalla Libia. Altri cinque miliardi in più grazie al gas liquefatto del Congo e del Mozambico. Due miliardi in più di produzione dai giacimenti nazionali. Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'Eni, mette sul piatto della crisi energetica scaturita dalla guerra in Ucraina, un cospicuo pacchetto di risorse aggiuntive. Risorse che servono per prepararsi ad affrontare il prossimo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati