Gas e petrolio russi, piano Ue da 195 miliardi: così Bruxelles dirà addio alle importazioni

Sarà un piano da almeno 195 miliardi di euro di investimenti per finanziare la maratona Ue per staccarsi dall’energia russa. Sono le risorse aggiuntive che, secondo le stime di Bruxelles, saranno necessarie per sostenere le ambizioni del RePowerEU, il pacchetto che sarà presentato la prossima settimana e con cui l’esecutivo Ue dettaglierà le tappe serrate, tra le altre cose, per tagliare due terzi del gas russo già quest’anno e diventare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati