Gas, prezzo vola a 275 euro dopo stop a Nord Stream. In netto rialzo anche il petrolio

Il prezzo del gas si impenna in Europa dopo il nuovo stop al Nord Stream 1 per il quale il gruppo russo Gazprom prevede lavori di riparazione a una turbina. All'apertura delle contrattazioni sulla piattaforma olandese Ttf, il prezzo del gas naturale - che venerdì, prima dell'annuncio di Mosca, era arretrato fino a 203 euro al megawattora dai picchi oltre quota 300 dei giorni precedenti - è tornato a volare segnando un incremento del 2% in avvio a 275 euro al megawattora per poi segnare 266 euro (+24%) nel contratto ottobre.

Gas, dalle sanzioni al tetto Ue al prezzo: partiti divisi. Le ricette dei partiti per la crisi energetica

L'apertura della Commissione Ue, per voce della sua presidente Ursula von der Leyen, alla definizione di un tetto al prezzo del gas aveva contribuito a raffreddare le quotazioni anche se la reazione russa è stata immediata prima con le dichiarazioni dell'ex presidente Medvedev, secondo cui la definizione di un cap comporterebbe lo stop alle forniture russe, poi con l'annuncio di Gazprom su Nord Stream. Corrono anche i prezzi del petrolio prima dell'incontro tra i Paesi Opec+: il Brent ottobre sale del 2,2% a 95 dollari al barile, il Wti ottobre dell'1,9% a 88,5 dollari al barile.

Petrolio in netto aumento

Prezzo del petrolio in netto aumento in avvio di settimana in attesa della riunione dell'Opec + che potrebbe decidere per un taglio della produzione e dopo la presa di posizione del G7 su un price cap al petrolio russo. Il greggio Wti passa di mano a 88,53 dollari al barile con un aumento dell'1,91%; il Brent sale del 2,13% a 95 dollari al barile.

Borsa, avvio difficile per l'Europa

Avvio pesante per le Borse europee in scia alla decisione di Gazprom di tenere chiuso il gasdotto Nord Stream. A Londra il Ftse 100 cede lo 0,74% a 7.227 punti, a Parigi il Cac 40 arretra dell'1,93% a 6.048 punti mentre a Francoforte il Dax perde l'1,71% a 12.827 punti.

Iran: possiamo soddisfare bisogni energetici dell'Europa

L'Iran potrà contribuire a soddisfare i bisogni energetici dell'Europa se sarà rilanciato il patto sul nucleare del 2015 e saranno rimosse le sanzioni contro Teheran. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani, come riporta Mehr. «I Paesi europei stanno affrontando problemi nelle forniture dell'energia di cui hanno bisogno e se il negoziato avrà successo e le sanzioni unilaterali contro il nostro Paese saranno rimosse, l'Iran potrà soddisfare gran parte delle esigenze dell'Europa», ha detto il funzionario di Teheran.