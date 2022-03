Energia, Cingolani: «Il blocco del gas russo ora non creerebbe problemi, nessun rischio per le forniture»

Almeno per ora siamo al sicuro. Anche «una completa interruzione dei flussi dalla Russia in questo momento, da oggi, non dovrebbe comportare problemi di fornitura interna per l’Italia», annuncia il ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani alla Camera. A patto che non ci si ano eventi catastrofici sulle rotte di importazione» e nemmeno picchi inattesi di freddo. Ma servono subito degli «acceleratori di investimenti», spiega...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati