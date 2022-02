Gay-Odin si aggiorna: le novità stilistiche dell'azienda del cioccolato a Napoli

Cambiare nel segno della tradizione. È da questo assunto che parte l’operazione di rebranding messa in atto dalla fabbrica del cioccolato Gay-Odin, la storica azienda che dal 1894 è icona del cioccolato buono e artigianale a Napoli. Per la prima volta il logo e le antiche illustrazioni degli anni ’20 vengono riproposte in chiave moderna, reinterpretate e declinate in inedite varianti pensate per far rivivere tutta la storia e i valori dell’azienda attraverso il sito web, l’app delivery e nuovi eleganti packaging. «Dopo oltre cento anni abbiamo deciso di dare nuova linfa al nostro storico logo nato come insegna delle prime botteghe della Napoli di inizio secolo» afferma Marisa Del Vecchio, amministratore delegato Gay-Odin.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Gay Odin scelto da Bottega Veneta per il progetto «Bottega for... IDEE PER IL RILANCIO Gay Odin re del cioccolato a Napoli: «Vi sveliamo i nostri... LA STORIA Gay Odin, una (dolce) storia di successo

«Un’icona grafica alla quale i nostri clienti sono particolarmente affezionati e che oggi, dopo un lungo ed attento lavoro di restyling, siamo felici di riproporre in una veste fresca». Il nuovo brand Gay-Odin nasce infatti dopo una lunga analisi di mercato - durata oltre quattro mesi - e un attento lavoro di recupero portato avanti dall’agenzia di comunicazione Antville che si è mossa tra restauro e ri-digitalizzazione dell’insegna antica. Il risultato è un tuffo nel passato in grado di proiettare la marca verso un nuovo inizio: ciò che colpisce l’occhio è l’architettura minimal del logo. Il pay-off si scompone per creare un elegante effetto ottico ad arco che racchiude al proprio interno la scritta Gay-Odin in stile Fleury.

I colori istituzionali risultano ravvivati attraverso un interessante match tra le nuance oro e blu di Prussia, esaltate dall’aggiunta di un fondo avorio caldo ed avvolgente. Ombre e proporzioni sono state inoltre ricalibrate per rendere più armonioso il logo con lo scopo di migliorane la leggibilità. Il rebranding ha interessato tutti i materiali di comunicazione dell’azienda e in particolare tutto il mondo web e digitale - e-commerce, app delivery e social media - con lo scopo di intercettare nuovi target di riferimento. Il sito www.gay-odin.it ad esempio è stato rinnovato e reso più performante: la grafica pulita e lineare rispecchia perfettamente l’eleganza senza tempo dei prodotti Gay-Odin.

Le immagini di praline, nudi, barrette di cioccolato e tronchetti Foresta si susseguono in pratiche gallery fotografiche. Prodotti dal sapore antico, realizzati ancora oggi con le ricette messe a punto da Isidoro Odin, ma che attraverso il digitale acquistano un’immagine nuova e più accattivante. Con pochi click è possibile entrare nel mondo Gay-Odin, conoscerne la storia e acquistare le eccellenze a base di cacao che hanno fatto di questa azienda a conduzione familiare la Fabbrica del Cioccolato di Napoli.