​Generali, patto di sindacato tra Caltagirone e Del Vecchio

Le società del gruppo Caltagirone e Delfin, holding di Leonardo Del Vecchio, «hanno convenuto di consultarsi», attraverso la stipula di un patto di sindacato a cui hanno vincolato le rispettive partecipazioni in Generali, «al fine di meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una più profittevole ed efficace gestione» della compagnia triestina. Lo si legge nell'estratto del patto di consultazione pubblicato su Il Messaggero.

Il patto, spiega l'estratto, è riconducibile a una pattuizione rilevante ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lettera a, del Testo unico della finanza, «ossia una pattuizione volta a "…istituire obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto"», con «l'impegno delle parti di consultarsi in merito alle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea, con particolare riferimento alla nomina» del nuovo cda. «Resta fermo che le parti - si legge nell'estratto - mantengono piena autonomia rispetto alle decisioni da assumere in vista e nel corso dell'Assemblea, ivi incluso per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto».

Il patto siglato da Delfin con le società di Caltagirone ha «ad oggetto la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali» detenute al 10 settembre ed ha la finalità di permettere alle Parti «di consultarsi al fine di meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una più profittevole ed efficace gestione» della compagnia triestina, «improntata alla modernizzazione tecnologica dell'attività caratteristica, al posizionamento strategico dell'impresa, nonché alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile». Al patto sono state conferite 173.098.564 azioni ordinarie, pari al 10,948% del capitale sociale del Leone. «Le disposizioni del Patto Parasociale - si legge nell'estratto - troveranno altresì applicazione a tutte le eventuali altre azioni ordinarie di Assicurazioni Generali che dovessero, in qualsiasi forma, pervenire nella titolarità, diretta e/o indiretta, delle Parti per tutta la durata del Patto».