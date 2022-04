Generali, un cda che vale il 39%. I soci italiani con Caltagirone

Gli azionisti delle Generali ieri hanno approvato il bilancio 2021 e varato la nuova governance per il triennio 2022-2024, in un’assemblea svoltasi per il terzo anno consecutivo alla presenza del rappresentante designato Computershare per le misure restrittive legate al Covid. L’esito finale è una spaccatura dell’azionariato. La lista del cda ispirata da Mediobanca è stata infatti votata in modo preponderante da investitori esteri; la lista...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati