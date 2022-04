Generali, il cda della Fondazione Crt si esprime a favore del piano Caltagirone

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Crt si è espresso oggi pomeriggio a favore del piano connesso alla lista presentata dal Gruppo Caltagirone in vista dell'assemblea di Assicurazioni Generali del 29 aprile, «ritenendolo particolarmente apprezzabile per gli obiettivi di crescita ambiziosi e sostenibili, in grado di assicurare le migliori prospettive del Gruppo Generali in ottica Paese». Lo comunica l'Ufficio stampa della Fondazione Crt.