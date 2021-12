Generali, gelo di Piazza Affari sul piano. «Target di crescita troppo ambiziosi e modesto sviluppo globale»

Nessuna sorpresa eclatante nel piano delle Generali approvato ieri a maggioranza dal cda della compagnia. E il mercato ne ha preso atto con una certa freddezza visto che alle 11.10 il titolo quotava 18,51 euro, il prezzo della vigilia. Tra l’altro con l’indice generale in progresso dello 0,5%.

Le considerazioni degli operatori si dividono tra chi considera i target di crescita «troppo ambiziosi per essere realizzati» e chi invece sottolinea la mancanza di una scossa che riporti Generali a competere con le principali compagnie europee (Allianz, Axa e Zurich) nel solco di uno sviluppo globale che ancora non si intravede.

E se l’annuncio inatteso del buy back da 500 milioni viene visto positivamente, inferiori alle attese vengono giudicate le indicazioni relativamente al contributo da M&A. «Nel complesso - sintetizza Intermonte che ha un rating neutral con target price a 19,20 - il piano non presenta delle novità rilevanti rispetto alle attese e mantiene un profilo di crescita operativo nel solco della continuità di gestione dell’attuale management».

Anche gli analisti di Jefferies (target price a 17 euro) sono in parte dubbiosi. “Il target di crescita degli utili del 6%-8% - scrivono - è marginalmente superiore a quello di Allianz e non è chiaro quale sia la base da cui parte Generali, visto che nel piano precedente la società aveva utilizzato come punto di partenza un dato adjusted”.