Germania, sale la spesa per i viaggi in Europa: a maggio sopra i livelli pre-crisi

I consumatori in Germania stanno ancora una volta spendendo più soldi per viaggi in altri paesi europei. È quanto emerge da una recente analisi dell'Ifo N26 Economic Monitor. «Mentre la stagione delle vacanze 2021 prende il via in Germania, i consumatori sentono ancora una volta il bisogno di allontanarsi da tutto. Tuttavia, per molti, i rischi incalcolabili dei viaggi a lunga distanza durante una pandemia sono troppo alti. Questi includono (riporta Adnkronos) divieti di viaggio, quarantena obbligatoria e regole Covid-19 scomode o scomode a destinazione» afferma Oliver Falck, direttore del Centro ifo per l'organizzazione industriale e le nuove tecnologie.

Viaggi Grecia: Plf, green pass, certificato vaccinale. Ecco i documenti necessari per partire

Dall'inizio del 2021, i consumatori tedeschi spendono costantemente di più in altri paesi europei. Nel maggio 2021, questo ha effettivamente superato per la prima volta i livelli pre-crisi. «Si tratta di un importante motore economico per le aree turistiche europee» sottolinea Falck. Quando le economie hanno riaperto nell'estate del 2020, le persone in altri paesi europei hanno speso solo il 20% in meno rispetto a prima della crisi. Al contrario, la spesa al di fuori dell'Europa è rimasta costantemente al di sotto del 50% dei livelli pre-crisi dal primo blocco fino a giugno 2021.