Giovannini e i fondi del Pnrr al Sud, dibattito online: il collegamento ferroviario Salerno-Reggio Calabria

Il 14 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 12:00 il Forum Disuguaglianze e Diversità organizza un dibattito online sul nuovo tracciato per una linea ad alta velocità da Salerno verso Cosenza, all’interno della Salerno-Reggio Calabria, alla presenza del ministro Giovannini. Sui grandi investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza è indispensabile un dibattito pubblico aperto e informato. Il ForumDD ha costruito uno spazio per farlo su uno di questi investimenti, un nuovo tracciato per una linea ad alta velocità da Salerno verso Cosenza, all’interno della Salerno-Reggio Calabria. Scopo del dibattito è raccogliere da parte delle strutture tecniche del Ministero e dall’amministratore delegato della rete ferroviaria Italiana motivazione e caratteristiche di questo nuovo progetto e di sottoporle alle osservazioni e ai commenti da parte di tecnici ed esperti della materia alla presenza del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

Sarà possibile seguire il dibattito pubblico in diretta sul canale youtube e sul sito del ForumDD