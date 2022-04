Giuseppe D'Angelo è il nuovo direttore generale di Sigma Campania

Dal 21 aprile Giuseppe D’Angelo è il nuovo direttore generale di Ce.Di. Sigma Campania, player di riferimento della grande distribuzione al Centro Sud con 173 pdv distribuiti prevalentemente nelle province della Campania, del Lazio e del Molise. Ce.Di. Sigma Campania è tra i principali soci del Centro-Sud Italia di D.IT in termini di numerica di punti vendita.

Napoletano, 56 anni, laureato in Economia Internazionale, Giuseppe D’Angelo, già vice direttore e direttore generale in Multicedi dal 2014, vanta una pluriennale e consolidata esperienza manageriale nel settore della DO/GDO. Dal 2004, per oltre 10 anni, era già stato direttore generale della Ce.Di. Sigma Campania Spa.

La nomina segna, dunque, il ritorno del manager in Ce. Di. Sigma Campania, per affiancare il board alla guida della società, con lo scopo di favorire riposizionamento e sviluppo del brand nei mercati di riferimento ed offrire agli associati il giusto supporto per affrontare le sfide commerciali in un mercato ipercompetitivo e dallo spirito glocal. La Sigma Campania ha storicamente basato la sua missione imprenditoriale sul servizio di prossimità al cliente, formulando una proposta sempre competitiva in termini di qualità/prezzo ed erogando prodotti e servizi con offerte differenziate per format ed aree di attrazione.

«Sono molto contento di questa scelta: è come tornare a casa dopo un lungo viaggio. Sette anni e mezzo in Multicedi sono stati importanti per la mia crescita professionale e spero mi siano di supporto per portare una nuova linfa anche in Sigma», ha dichiarato Giuseppe D’Angelo il neo direttore generale. Ha poi aggiunto:«Fa piacere sapere che il lavoro svolto in passato abbia lasciato una traccia tale da spingere la proprietà di Sigma Campania a rinnovarmi la fiducia. Devo ringraziare i soci per l’accoglienza, veramente senza precedenti. Non mi aspettavo, e né forse meritavo tanto. Sarà questo - prosegue il direttore generale - motivo in più per soddisfare le aspettative di Soci e Affiliati. Un ringraziamento particolare lo devo alle famiglie Del Prete, Del Fiume e Prioriello, che, senza nulla togliere agli altri, si sono fatte promotrici del mio ritorno in Sigma».