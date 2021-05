Google, dall'antitrust 100 milioni di euro di multa per «posizione dominante»

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 100 milioni di euro (102.084.433,91) alle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy per violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Lo si legge in una nota dell'Autorità.

Attraverso il sistema operativo Android e l'app store Google Play - si spiega -, Google detiene una posizione dominante che le consente di controllare l'accesso degli sviluppatori di app agli utenti finali. Secondo quanto accertato dall'Autorità, spiega una nota, Google non ha consentito l'interoperabilità dell'app JuicePass di Enel X con Android Auto, una specifica funzionalità di Android che permette di utilizzare le app quando l'utente è alla guida nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di riduzione della distrazione. Pertanto l'Autorità ha imposto a Google di rendere disponibile su Android Auto l'app di Enel X che consente di usufruire di servizi connessi alla ricarica di veicoli elettrici.

