Un appuntamento per valorizzare le eccellenze del territorio: torna l'attesa Fiera di Gragnano

Torna a Gragnano l'attesa Fiera in onore della Madonna delle Grazie, un tempo raffigurata in Piazza Matteotti, meglio conosciuta dagli abitanti gragnanesi come «'O trivione». Una tradizione quasi scomparsa ma che quest'anno ha deciso di tornare alla ribalta. Un'occasione che, anticamente, favoriva l'incontro tra commercianti ed acquirenti che scambiavano i prodotti locali, come pasta o vino, ma sopratutto, la fiera era conosciuta per la compravendita del bestiame.

Il 21 novembre di quest'anno la fiera torna per valorizzare le eccellenze del nostro territorio, dai prodotti tipici ai prodotti natalizi. Circa 300 stand situati nella strada di Via Roma che permetteranno ai produttori e negozianti gragnanesi di vendere e far conoscere i propri prodotti.

Atmofera calda e vibrante per un vero e proprio momento di aggregazione per i cittadini.