Settimana di incontri in Cina per Emanuele Grimaldi, l'armatore napoletano presidente della Camera Internazionale dello Shipping (ICS) la principale associazione internazionale per armatori e operatori mercantili, che rappresenta oltre l'80% del la flotta mercantile mondiale.



A Shanghai Grimaldi ha incontrato Feng Bo, Executive Vice President di COSCO Shipping, che

ha ricevuto la delegazione dell'ICS per conto della China Shipowners' Association (CSA). Csa è la più grande organizzazione di armatori, operatori e gestori di navi mercantili della Cina con 210 membri e oltre 70 milioni di tonnellate di portata lorda di naviglio, pari all'85% della capacità di carico totale del paese.

Csa lo scorso primo gennaio ha aderito alla Camera Internazionale dello Shipping (ICS).

Emanuele Grimaldi ha incontrato due alti funzionari di Shanghai, Chen Jining, Membro dell'Ufficio Politico del Partito Comunista Cinese e Chen Tong, membro del Comitato permanente del Partito Comunista di Shanghai.

Durante gli incontri si è discusso delle principali sfide l'industria marittima sta affrontando, tra cui la decarbonizzazione, la digitalizzazione, la stabilità della catena di approvvigionamento internazionale (blockchain), il benessere, reclutamento e formazione dei marittimi.

«I miei incontri - ha spiegato Grimaldi - aiutano l'intero ICS ad acquisire una comprensione più profonda della realtà cinese e attendo con impazienza la nostra stretta collaborazione con il CSA avanti».