A Grimaldi il porto di Igoumenitsa: la porta della Grecia sull'Adriatico

Il gruppo armatoriale Grimaldi ha acquisito oggi formalmente (l'operazione era stata definita nei mesi scorsi) il porto di Igoumenitsa, la porta di accesso alla Grecia sull'Adriatico.

È stato firmato questa mattina ada Atene l'accordo tra il fondo pubblico greco che si occupa della gestione e della privatizzazione dei porti e di altri beni pubblici (Hellenic Republic Asset Development Fund) e la joint venture costituita dalle società Grimaldi Euromed S.p.A., Minoan Lines S.A. e Investment Construction Commercial And Industrial S.A. (EKEV SA), per l’acquisto di una quota di maggioranza del 67% del capitale sociale della Igoumenitsa Port Authority (IPA S.A.) per un prezzo totale di 84,17 milioni di euro.

Grimaldi - con le sue compagnie di navigazione Grimaldi Lines e Minoan Lines - è il principale armatore sui modi di Igoumenitsa.

L'accordo di compravendita è avvenuta dopo la preventiva approvazione della Corte dei Conti, mentre è imminente la ratifica dell'accordo di concessione tra lo Stato greco e IPA S.A. da parte del Parlamento greco.

A sottolineare l'importanza dell'operazione per lo stato greco c'è stata la presenza di due ministri quello delle Finanze, Christos Staikouras, e quello degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, Ioannis Plakiotaki accompagnati dai sindaco di Igoumenitsa, Ioannis Lolos, e di Filiates, Spyridon Pappas.

Per Grimaldi è un altro importantissimo tassello nella strategia disegnata di "verticalizzare" il gruppo non solo con la flotta, ma con la gestione degli scali e la logistica (recente l'acquisizione diquote azionarie e di ulteriori spazi ad Avnversa e Amsterdam).

«Siamo pronti e particolarmente orgogliosi di scrivere una nuova pagina della storia dell'Autorità Portuale di Igoumenitsa - ha commentato il presidente e amministratore delegato di Grimaldi Euromed S.p.A., Emanuele Grimaldi - il nostro obiettivo generale è fare in modo che il porto di Igoumenitsa realizzi il suo pieno potenziale a vantaggio di tutti gli stakeholder, dagli operatori marittimi, dei trasporti e del turismo alla comunità locale. I nostri investimenti faciliteranno la crescita del porto e, allo stesso tempo, lo sviluppo delle principali rotte commerciali europee, di cui Igoumenitsa rappresenta una porta fondamentale. Nel frattempo, confermeremo il nostro consueto impegno a fornire servizi di linea frequenti ed efficienti dedicati al trasporto di merci e passeggeri tra Igoumenitsa e la costa adriatica italiana, essenziali per i traffici tra Grecia, Italia, Turchia e l'intera penisola balcanica. Nel complesso, il potenziamento dei servizi nel porto di Igoumenitsa si tradurrà in più turismo, più flussi commerciali, più imprese locali, più posti di lavoro».