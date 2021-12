Gsn entra nel programma Elite di Allianz: unica società del Sud Italia a farne parte

Gsn Srl, società napoletana leader nel settore multiservizi, entra a far parte di Elite, tramite la Allianz Bank Lounge, in un nuovo gruppo di 16 società appartenenti a diversi settori industriali di eccellenza dell'economia italiana.

Gsn è l'unica società afferente al facility management e l'unica proveniente dal Sud Italia a entrare in questa seconda Elite Allianz Bank Lounge.

Elite è parte del Gruppo Borsa Italiana assieme a Euronext, CC&G, Monte Titoli e Gatelab e sono la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che collega le economie locali ai mercati dei capitali globali.

Non a caso, Elite è una storia di successo con oltre 1700 imprese parte del network, provenienti da 43 paesi, con un fatturato aggregato di 114 miliardi, capace di attrarre pool di liquidità da investitori istituzionali anche attraverso intermediari finanziari, per avere impatto sulla crescita delle aziende clienti nel mondo.

Francesco e Marco Marrone, soci di Gsn hanno commentato con slancio la notizia: «Il programma Elite ci colloca in quell’ecosistema innovativo al quale abbiamo sempre ambito con Gsn e non potremmo essere più fieri per questa nuova avventura».

«Sostenibilità e innovazione sono per noi due capisaldi grazie ai quali cerchiamo di migliorare quotidianamente il nostro lavoro e i servizi che offriamo, con uno sguardo sempre attento alla società e al mondo che ci circonda. Con Elite speriamo di poter crescere sempre di più e fare sempre meglio» concludono i Marrone.

Fa loro eco Marta Testi, Amministratore Delegato di Elite, che commenta:

«Siamo felici di dare oggi il benvenuto in Elite a Gsn Srl che potrà quindi accedere a nuove competenze e capitali per accelerare i propri progetti di crescita. Le società Elite hanno a disposizione diversi strumenti di finanza alternativa, crescono e creano posti di lavoro contribuendo così alla prosperità economica del nostro Paese e dei mercati in cui operano. Partendo dall’Italia, Elite ha saputo creare un network di imprese eccellenti e molto attive in operazioni di finanza straordinaria. Eccellenza, Innovazione e Capitali al servizio di chi fa Impresa».