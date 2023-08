Direttore Smith, più di 200 richieste di partecipazione di studenti universitari, soprattutto campani, al campus formativo da voi organizzato nella sede di Arzano-Napoli sui semiconduttori: anche i giovani del Sud colgono la sfida dell'innovazione?

«Quello che inizia domani, mercoledì, è il decennale del Neapolis Innovation Summer Campus che organizziamo con le 5 università campane titolari di corsi di Ingegneria. E quest'anno i candidati, tutti studenti dei corsi di laurea Stem triennali e magistrali che si vogliono avvicinare all'uso di piattaforme basate sui microcontrollori a 32 bit che sono alla base dell'Internet of things, sono stati ben 250. Ne abbiamo accettati 180, il numero più alto di sempre» risponde in un italiano perfetto Alan Smith, britannico, direttore della sede napoletana (Arzano) di SrtMicroelectronics, big mondiale dei semiconduttori, che ospita il campus e nella quale lavorano 190 ricercatori, quasi tutti laureati (34 assunti lo scorso anno). È qui tra l'altro che si stanno studiando meccanismi super evoluti per la guida intelligente, la comunicazione cioè tra auto e satellite, per conto della clientela internazionale.

APPROFONDIMENTI Viaggi eco-intelligenti, bando di WeMed Nature per le scuole Amazon, Campania seconda regione per export: 130 milioni di vendite l'anno per le Pmi Bonus trasporti di settembre, via alle nuove richieste: quando e come fare domanda per gli abbonamenti

Ricerca privata e pubblica insieme sui semicontrollori, uno dei fondamentali della conoscenza elettronica del futuro: da dove siete partiti?

«Dieci anni fa gli ingegneri e i professori universitari non erano pratici di questi semi controllori a 32 bit su cui ST era all'avanguardia nel mondo. Ci chiesero di fare qualcosa per diffonderne la conoscenza e la risposta dell'azienda è stata subito positiva. A partire dal nostro Giovanni di Siervo, autore del sistema operativo chiamato ChibiOS, anch'esso nato in Campania, che rende più friendly e immediato l'utilizzo delle schede con i nostri microcontrollori. Il Summer Campus è iniziato così ed è cresciuto anno dopo anno».

Una formula vincente viste le richieste, per di più in un periodo ancora di vacanza anche per gli studenti

«È vero, loro decidono di dedicare un tempo intensivo alla conoscenza pratica del mondo del microcontrollore a 32 bit da cui si può fare tutto ciò che si vuole, sottraendolo ad altre cose. Per questo il Neapolis Innovation Summer Campus è un'esperienza unica, sicuramente per gli studenti italiani, forse nel mondo. Una scelta, la loro, interessante ma anche divertente che quest'anno prevede pure la possibilità di incontrare le pmi interessate a seguire la loro evoluzione in futuro».

Quindi non è del tutto vero che le aziende faranno sempre fatica a trovare le competenze di cui hanno bisogno?

«Tutti gli studenti che hanno partecipato in passato al Summer Campus ne sottolineano il valore formativo. E quest'anno, primo appuntamento vero e proprio dopo il Covid, i partecipanti lavoreranno per dieci giorni consecutivi, come se fossero in un'azienda, dalle 9 alle 17, in team: acquisiscono un bagaglio importante per loro ma utile anche alle aziende che si fanno conoscere. Di sicuro però saranno sempre gli studenti a decidere dove andare a lavorare una volta laureati. Anche in Campania le opportunità ci sono perché cresce il numero di aziende che investono sull'innovazione».

Parliamo anche di pmi?

«Questa formazione non è utile, è essenziale anche alle piccole imprese. Una pmi per avere successo dev'essere eccellente e queste figure sono sempre più indispensabili per loro».