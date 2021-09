Moda, autunno sostenibile per H&M con nuove fibre: capi in «Gorpcore» e in «Ecovero»

Sostenibilità e fibre naturali nell'autunno inverno 2021 di H&M: il «Gorpcore» incontra la sartorialità e da questo connubio nascono capi sportivi e al tempo stesso di tendenza. I capi sono realizzati utilizzando «Ecovero», una viscosa eco-responsabile, composta da fibre organiche e riciclate per una moda sempre più consapevole, un ulteriore passo in avanti di H&M per una moda più sostenibile.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Sfilata-show di Dolce&Gabbana a Venezia con le figlie delle star... PRIMO PIANO PAY LA SERATAVENEZIA Venezia si inchina alla moda. Celebrità,...

La collezione sarà disponibile dal 16 settembre sul sito di H&M e successivamente nei punti vendita del colosso svedese dell'abbigliamento low cost. Le attrici Precious Mustapha e Lily Newmark sono le protagoniste della campagna. H&M ha creato un selezione di capi versatili che aggiungono un twist attuale alla classica estetica country chic con riferimenti agli anni Novanta. La collezione include alcuni accessori coordinati per cani, come cappotti trapuntati o lavorati a maglia ed un trasportino sempre trapuntato.

CHIOGGIA Il negozio vendeva abbigliamento, articoli per la casa, giocattoli,

Ma l'attenzione alla sostenibilità del colosso di abbigliamento non finisce qui. Online anche i jeans realizzati con materiale riciclato. «Un nuovo paio di jeans richiede migliaia di litri d'acqua per essere creato. Trovare un paio vintage non richiede (forse un bicchiere dissetante dopo ore alla ricerca di quei jeans vintage della taglia corretta). Cercare la coppia perfetta può essere una lotta che richiede tempo e non tutti riescono a trovare quel biglietto d'oro. La cosa migliore sarebbe se potessimo creare qualcosa di nuovo senza creare nuovi materiali, e rendere questo modo più accessibile di un raro reperto vintage».