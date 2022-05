L'Hotel Excelsior Parco di Capri svetta nelle classifiche Tripadvisor

L'Excelsior Parco di Capri è l'hotel di lusso numero uno in Italia: a stabilirlo sono centinaia di migliaia di utenti sparsi in tutto il Mondo che hanno manifestato il loro indice di gradimento su TripAdvisor. Il noto portale turistico ogni anno annuncia i vincitori dei "Travellers' Choice", premi destinati alle migliori strutture sulla base delle recensioni dei viaggiatori.

Sulla vetta delle classifiche italiane, dove vanta un primo posto anche come Hotel romantico e Small Hotel, l'albergo, una villa liberty di inizi Novecento, si piazza altrettanto bene nelle classifiche internazionali: secondo in Europa e sesto al mondo per le stesse categorie, a testimonianza di come i boutique hotel siano sempre più apprezzati dalla clientela per customer care e qualità dei servizi.

Il giudizio insindacabile del pubblico ha premiato il solerte impegno della proprietà ed il management della struttura caprese, una panoramica Villa liberty di inizi Novecento, parte del gruppo Les Collectionneurs, la rete di hotel di charme e ristoranti gourmet fondata da Alain Ducasse.

Cosa ha fatto la differenza? L'attenzione ai dettagli, l’approccio customer friendly e la fiilosofia eco friendly.

L’Hotel si presenta inoltre da quest'anno con una quinta stella: le architetture e il design ispirato alla Art Nouveau di inizio ‘900 sono in costante evoluzione grazie all' estro dall’architetto caprese Marcella Canfora. Novità dell'estate 2022 è la piscina a sfioro con vista incantevole sul Golfo di Napoli realizzata dallo Studio Della Rocca.

Ma il vero collante di tutte le caratteristiche che rendono unico il Luxury Villa Excelsior Parco è "mettere il cliente al centro, seguirlo ed indirizzarlo, anticipandone le esigenze". Così commenta il Direttore Valerio Paone: “Le persone sono il valore fondamentale di ogni attività turistica ed il vero lusso è un’accoglienza autentica, empatica, flessibile e personalizzata.

Sull'isola di Capri si sono distinte nelle classifiche italiane anche La Minerva (quinto posto come hotel romantico) ed il Caesar Augustus (al settimo posto come hotel di lusso).