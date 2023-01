Il «Caffè con il Csf» dedicato alla magia del vino e ai problemi del settore

C'è saggezza nel vino. Lo scriveva Jack Kerouac ne I vagabondi del Dharma.

Il vino, però, è tant'altro ancora. È tradizione, è cultura, ma soprattutto è parte del nostro patrimonio.

Venerdì 13 gennaio alle ore 13, Fulvio Scarlata de Il Mattino e Tommaso Marrone del CSF, ci condurranno con i loro ospiti in un viaggio attraverso i nostri vigneti e le nostre cantine, alla scoperta dei nostri vini, figli di un sapere antico tramandato di generazione in generazione e prodotti di eccellenza che tutto il mondo ci invidia.

Scopriremo come ricerca e innovazione convivono con la tradizione, come il riuscire ad essere anche "altro" può aiutare le persone a conoscere meglio il vino, ma anche aiutare gli imprenditori a conquistare nuovi mercati e riuscire ad essere ancora più competitivi in un mondo in continua evoluzione. Ma come sta cambiando il mercato del vino? Quali sono le competenze ancora da acquisire perché si possano semplificare quei processi di innovazione anche in aziende che hanno fatto della loro storia, il loro punto di forza? Come si riuscirà a declinare la tradizione in una nuova dialettica che sappia conquistare anche i più giovani?



Proveranno a rispondere a queste e a tutte le vostre domande:

🍷 Paolo Mastroberardino, titolare di Terredora di Paolo

🍷 Antimo Esposito, titolare dell'azienda Porto di Mola

🍷 Cesare Avenia, presidente di Vitica, consorzio di tutela vini Caserta

🍷 Tommaso Luongo, presidente dell'Associazione Italiana Sommelier Campania

🍷 Sara D'Ambra, titolare di Casa D'Ambra - Vini d'Ischia e di Divine Cosmetics - prodotti viso-corpo al vino.