Il Porto di Napoli delle incompiute: persi due cicli di fondi europei

Non sono bastati due cicli di programmazione sull'agenda europea del Fesr, quello del 2007/2013 e del 2014/2020 per avviare l'elettrificazione delle banchine del porto di Napoli. E non sono bastati neanche per demolire quei fatiscenti silos della darsena Marinella o per riconnettere il porto di Napoli alla rete ferroviaria nazionale e per generare i raccordi stradali e ferroviari alla darsena di levante che rischia di restare una cattedrale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati