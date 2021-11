Immobiliare, manager napoletano nel gotha italiano con Berlusconi

Un manager napoletano, Giuseppe Amitrano, al fianco della famiglia Berlusconi per crescere insieme nel comparto immobiliare a livello internazionale. La partnership consiste nell'ingresso di Gva Redilco & Sigest, società attiva in Italia nel settore della consulenza, dell'intermediazione e dei servizi immobiliari guidata da Amitrano in veste di amministratore delegato, nel capitale di Redeal, newco costituita da H14 della famiglia Berlusconi, che ha coinvolto nell’investimento alcuni importanti family office e imprenditori italiani e internazionali, tra i quali la famiglia Marzotto, la famiglia Doris, la famiglia Alessandri e la famiglia de Brabant.

Negli ultimi anni Gva Redilco & Sigest, proprio sotto la guida di Amitrano dopo un’operazione di acquisizione da parte del management, ha registrato una continua crescita fino a diventare leader in Italia nei servizi immobiliari. Il gruppo punta ora ad accelerare ulteriormente lo sviluppo del proprio business, sia attraverso un rafforzamento della presenza sul mercato domestico che con l’avvio di un processo di internazionalizzazione, anche attraverso acquisizioni.

Un altro importante driver di crescita sarà rappresentato dagli ulteriori investimenti in tecnologia e nel digitale, finalizzati a un processo di trasformazione e innovazione dell’intero settore immobiliare, unitamente a una grande attenzione al capitale umano per attrarre e valorizzare i migliori talenti, che saranno al centro di un piano di coinvolgimento futuro nell’azionariato.