Incentivi auto, terminati per diesel e benzina. Restano 187 milioni per le elettriche e oltre ​202 per le ibride

Sono terminati i 170 milioni che il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione come incentivi per l'acquisto di auto con motore endotermico. Restano ancora 187 milioni per le auto elettriche e più di 202 milioni per le ibride plug-in.

Benzina e diesel, salgono i prezzi

Nel frattempo continuano a salire i prezzi sulla rete carburanti. Sabato si sono registrati nuovi movimenti al rialzo sui prezzi raccomandati: in particolare Eni e IP hanno rivisto al rialzo di 2 centesimi benzina e diesel, Tamoil di 2 centesimi la verde e di 3 il diesel. Assorbendo il giro di aumenti dell'ultima settimana i prezzi alla pompa risultano di conseguenza in forte crescita. Quanto alle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, venerdì hanno chiuso stabili.Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 12 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 2,043 euro/litro (2,018 il valore del 9 giugno), con i diversi marchi compresi tra 2,038 e 2,069 euro/litro (no logo 2,026). Il prezzo medio praticato del diesel self si porta a 1,972 euro/litro (contro 1,939), con le compagnie tra 1,966 e 1,987 euro/litro (no logo 1,960).