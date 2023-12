Pierluigi Petrone, napoletano, vicepresidente di Farmindustria e presidente di Assoram (l’Associazione delle aziende della distribuzione) e della sezione chimica e farmaceutica dell’Unione Industriali di Napoli, non ha dubbi. «È riduttivo parlare di exploit del settore farmaceutico nel Sud e in Campania in particolare» dice commentando i dati Istat sull’export nazionale al terzo trimestre di quest’anno. «La crescita – spiega – accompagna da alcuni anni ormai l’intera filiera, dalla produzione alla distribuzione, con ricadute significative in termini di investimenti e di nuova occupazione. Se multinazionali come Novartis puntano anche sulla Campania è perché trovano qui un sistema pubblico che assicura loro pieno sostegno e massima attenzione a partire dalla ricerca».



Difficile dare torto a Petrone, Ceo di un Gruppo che ha fatto la storia del farmaceutico, un settore come ricordato appena l’altro giorno dal position paper di Ambrosetti che dà lavoro a 1.863 addetti indiretti più altri 4mila nell’indotto, ed una crescita dell’export tra il 2018 e il 2022 del 198%, con un incremento di valore pari ad un miliardo e passa, inutile dire senza rivali negli altri comparti manifatturieri. L’Istat certifica ora questa tendenza tutt’altro che in via di esaurimento spiegando che è soprattutto grazie al farmaceutico che l’export del Mezzogiorno ha risultati migliori delle altre aree del Paese. Nel terzo trimestre 2023 infatti l’Istituto di statistica l’Istat stima una crescita congiunturale delle esportazioni per il Sud e Isole (+7,9%) nettamente più elevata rispetto al Nord Est (+1,7%) mentre si registrano flessioni nei valori del Nord ovest (-2,4%) e del Centro (-3,9%). Ma la distanza aumenta se si considerano i dati complessivi dei primi 9 mesi: tra gennaio e settembre, l’aumento delle esportazioni del Sud tocca il +15,9% contro il +3,5% del Nord ovest e lo 0,2% del Nord est. In questo stesso periodo, è la Campania di gran lunga la regione più dinamica (+27,6%), seguita peraltro da Calabria (+20,9%), Molise (+18,3%), Abruzzo (+13,7%), Basilicata (+10,1%) e Piemonte (+9,2%). Ma è il peso dell’export farmaceutico a determinare il rimbalzo: l’Istat, non a caso, conferma che «l’aumento delle vendite di autoveicoli dal Piemonte e di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Campania e Toscana spiega per 1,5 punti percentuali la crescita dell’export nazionale», con una forte spinta dalla Campania verso la Svizzera (+107,4% su base annua) e la buona performance di Napoli a livello di export provinciale. Numeri, peraltro, che compensano cali ormai irrimediabili come quello dei prodotti petroliferi di Sicilia e Sardegna che un tempo, fino a qualche anno fa, incidevano in maniera massiccia sul volume delle esportazioni meridionali e nazionali.

La sensazione però è che il bello deve ancora venire per l’espansione del farmaceutico. Si può pensare in grande come fa la Regione Campania che punta a realizzare un hub specifico, capace di interagire sul Mediterraneo a partire dai Paesi africani della sponda Sud, come annunciato dal Governatore Vincenzo De Luca. «È un progetto sul quale siamo impegnati anche noi – dice Petrone -: come Unione industriali stiamo ragionando ad un polo chimico-farmaceutico nel Mediterraneo, un progetto di logistica industriale che consenta di liberare spazi all’interno dei siti produttivi e di accrescere l’efficientamento complessivo degli stessi. La Campania ha una centralità nello scenario mediterraneo che va sfruttata: è la cerniera naturale tra il Nord Europa e il Nord Africa, l’area nella quale nei prossimi anni si concentreranno gli sforzi di sviluppo maggiori».

Ma non è solo una questione di opportunità per le industrie produttrici e distributrici di farmaci. La spinta del farmaceutico e di quello made in Sud vuol dire anche una rinnovata attenzione alla ricerca e alle collaborazioni internazionali ad essa collegate. Petrone è reduce da una “missione” a Singapore e coltiva contatti con alcune aziende insediate nella baia di San Francisco, negli Usa, dove peraltro operano anche scienziati italiani. «L’obiettivo non è solo quello di allargare le quote di mercato delle nostre aziende ma di attuare il Pnrr nella parte in cui si punta a riportare in Italia la produzione dei principi attivi per poter essere il più autonomi possibile da colossi come India e Cina che in questo campo sono leader indiscussi. Ma – aggiunge Petrone – sarà sempre più decisivo il dialogo con il governo, già oggi costante e concreto, su temi strategici come la sperimentazione di nuovi farmaci e l’innovazione dei prodotti farmaceutici: ciò significa favorire l’accesso di pazienti a terapie sperimentali e attrarre investimenti di grandi aziende su ricerca e sviluppo. In altre parole, essere attrattivi su questi versanti è la grande sfida del prossimo futuro che l’Italia può giocare e vincere».