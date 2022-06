Rivoluzione green, quali conseguenze per l'industria italiana? Dall'acciaio alla ceramica, più difficile la transizione

Sul gas e sul nucleare l’Europa rischia di camminare con il passo del gambero. Prima in avanti per poi tornare indietro. Con la conseguenza di generare grande incertezza. La Tassonomia, ossia l’elenco degli investimenti che possono essere considerati “green”, era stata discussa e approvata lo scorso 2 febbraio dalla Commissione. Il nucleare era entrato nella lista soprattutto per le pressioni della Francia, che con l’atomo produce gran parte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati