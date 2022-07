Continua a correre l'inflazione in Italia. A giugno sale a un livello (8%) che non si registrava da gennaio 1986, quando fu pari a 8,2%, secondo gli ultimi calcoli dell'Istat nelle stime preliminari. A maggio era al 6,8%. L'indice dei prezzi al consumo registra un aumento anche su base mensile, dell'1,2%. «Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai Beni energetici», la cui crescita passa da +42,6% di maggio a +48,7% e in particolare degli Energetici non regolamentati come i carburanti(da +32,9% a +39,9%). Gli energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +64,3%.

Inflazione pesa sul carrello della spesa

«L'accelerazione dei prezzi degli alimentari, lavorati e non, spingono ancora più in alto la crescita di quelli del cosiddetto carrello della spesa» al +8,3%, secondo le statistiche preliminari dell'Istat. Anche in questo caso è l'incremento più elevato a gennaio 1986, quando fu +8,6%. Per i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona che compongono il carrello, a maggio, l'incremento era stato del 6,7%. I prezzi dei beni alimentari lavorati passano da +6,6% a +8,2% e quelli dei non lavorati da +7,9% a +9,6%.

