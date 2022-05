Inflazione, picco negli Stati Uniti. Cosa succede in Europa? I rischi con la guerra e l'incubo stagflazione

BRUXELLES I prezzi corrono un po’ dappertutto, ma l’esposizione alla guerra in Ucraina mette l’Europa più a rischio delle altre potenze globali. E torna l’incubo stagflazione. In Turchia l’aumento dei prezzi al consumo ad aprile sfiora il 70% su base annua, la percentuale più alta registrata tra le economie del G20. E mentre la Federal Reserve americana decide una stretta monetaria senza precedenti in oltre vent’anni e la Bank of England alza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati