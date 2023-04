Infojobs, Campania al settimo posto per offerte di lavoro nei dati 2022

Il 2022 è stato un anno sfidante, in cui la progressiva complessità del quadro geo-politico e la crescita dell’inflazione hanno pesato soprattutto sul secondo semestre. Come ogni anno, InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, ha realizzato l’Osservatorio Mercato del Lavoro 2022, per offrire un panorama dell’andamento di un mercato così complesso analizzando i dati della piattaforma.

Nell’anno appena concluso sono state quasi 410.000 le offerte di lavoro pubblicate lungo tutta la penisola, con un rallentamento (-10,3%) rispetto al 2021, anno particolarmente dinamico dopo lo stop del periodo pandemico.

Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs commenta così i dati dell’Osservatorio Mercato del Lavoro 2022: «Il 2022 è stato un anno complesso e articolato, segnato da scenari economici, sociali e geo-politici che, come ovvio, hanno plasmato l’andamento del mercato del lavoro. Il secondo semestre, dopo i primi sei mesi di sostanziale continuità con un 2021 in ripresa, è stato caratterizzato da una contrazione delle nuove opportunità gestite tramite i classici annunci di lavoro, a favore di attività di ricerca più mirate. Assistiamo infatti a un importante aumento di oltre il 40% delle aziende che preferiscono attivare strumenti di ricerca che consentano di selezionare il candidato ideale nel nostro database di oltre 6,5 milioni di profili».

In questo scenario, la Campania si posiziona al settimo posto in Italia per numero di offerte da parte delle aziende (2,2%), in una classifica che vede al primo posto la Lombardia (32%), seguita da Emilia-Romagna (17%), al terzo posto il Veneto (13%), quarto per il Piemonte (9,3%) e a chiudere la top 5, la Toscana, a pari merito con il Lazio (entrambe le regioni con il 6%).

A spiccare è Napoli, che registra il maggior numero di annunci della regione con il 55% del totale. Al secondo posto con grande distacco troviamo Salerno (18,7%), al terzo Caserta (17,4%) al quarto Avellino (4,8%), al quinto Benevento (4,2%).

Nel 2022 la categoria professionale maggiormente richiesta in Campania è stata Vendite (19%) categoria in crescita del +36,6% rispetto al 2021, seguita da Operai, produzione, qualità (11%), seguita da Commercio al dettaglio, GDO, Retail (8%).

Analizzando le offerte di lavoro presenti in piattaforma ecco la top 5 delle figure professionali più cercate in regione:

1. Consulente aziendale

2. Addetto vendite

3. Operatore call center

4. Agente di commercio

5. Magazziniere

Curiosando, inoltre, tra le posizioni della top 10, la classifica della Campania restituisce un quadro abbastanza variegato che spazia dalla figura del Consulente rischi assicurativi passando per l’Addetto Back Office fino al Promoter, valorizzando un’ampiezza di mansioni che rispecchiano un territorio fortemente marcato da opportunità per diversi profili ed ambiti.

InfoJobs è la piattaforma numero 1 in Italia per la ricerca di lavoro online, con oltre 6,5 milioni di utenti registrati, 5.000 aziende attive e 1.000 nuove offerte ogni giorno in 20 categorie diverse. Dal 2004, InfoJobs si propone di guidare l'evoluzione del tradizionale mercato del lavoro, abilitando in modo rapido e dinamico l'incontro tra aziende e candidati, utilizzando al meglio le potenzialità del digitale per offrire consulenza e soluzioni tailor-made centrate sull’utente. InfoJobs, insieme a Subito, marketplace leader in Italia nella compravendita online, e automobile.it, sito verticale dedicato agli annunci di auto, è parte di Adevinta, leader nel mercato classified che opera con successo nei marketplace digitali in 12 Paesi e raggiunge ogni mese 1,3 miliardi di persone.