Infrastrutture al Sud: cambia per la terza volta il fondo da 4,6 miliardi

E tre. Dopo vent'anni di inazione, per tre volte in sette mesi cambia la legge sulla perequazione infrastrutturale. Introdotta nella Costituzione del 2001, la perequazione infrastrutturale serve a mettere tutti i territori nelle medesime condizioni di partenza. Un ottimo principio che, per diventare operativo, prevede dal 2009 una Ricognizione a cura del governo, mai partita. A gennaio 2021 nella legge di Bilancio finalmente era stata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati