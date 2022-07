Nasce Ingenn l'Head Hunter che rivoluziona l'attività ricerca personale

Ingenn, la società di cacciatori di teste unicamente focalizzata nella ricerca e selezione di profili tecnici e ingegneri, apre ufficialmente i battenti. Il suo obiettivo? Supportare la crescita competitiva nel mercato globale delle imprese del comparto manifatturiero e della produzione industriale. Il mercato del lavoro in ambito Engineering & Manufacturing L’industria italiana è in costante crescita. Questa occupa la settima posizione a livello mondiale e la seconda posizione a livello europeo.

Tuttavia, secondo le previsioni occupazionali di maggio di Unionecamere e Anpal, «si conferma elevato il mismatch tra domanda e offerta di lavoro: sono difficili da reperire il 38,3% dei lavoratori ricercati, tra i profili più difficili da reperire si segnalano i tecnici in campo ingegneristico, tecnici della salute, oltre alle figure degli operai specializzati quali fabbri ferrai e costruttori di utensili, artigiani e operai specializzati, meccanici, montatori, riparatori e manutentori». Chi è Ingenn Specializzazione verticale, competenze ingegneristiche e tecnologia sono le principali caratteristiche di Ingenn, la società di Head Hunting unicamente focalizzata nella ricerca e selezione di profili tecnici e ingegneri. Ingenn nasce con l’obiettivo di rispondere in modo rapido e risolutivo alle esigenze di personale qualificato delle imprese del comparto manifatturiero e della produzione industriale, supportandole nell'acquisizione di vantaggi competitivi a livello globale.

Grazie a una conoscenza dettagliata delle logiche che governano il mercato del lavoro in campo manifatturiero e della produzione industriale, Ingenn ha ideato un processo di ricerca e selezione che va oltre la tradizionale idea di Head Hunting, in grado di colmare questo profondo gap, anche grazie a strumenti digitali e database progettati ad hoc per il mondo Engineering & Manufacturing.

È l’esclusiva focalizzazione su questo comparto la vera rivoluzione. Ingenn è l’Head Hunter progettato per rispondere in modo mirato alla richiesta di tecnici e ingegneri da parte delle aziende del mondo Engineering & Manufacturing: personale qualificato difficile da ricercare, ancora di più da valutare e attrarre, se non si possiedono competenze specifiche.